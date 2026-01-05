Man kann durchaus den alljährlichen Silvesterlauf der Schulen in Meiningen zu den traditionellen Terminen im Veranstaltungskalender der Staatlichen Grundschule „Am Hahnberg“ in Oepfershausen zählen. Nach den Siegen am Jahresende 2023 und 2024 war diesmal die Motivation, aber auch die Anspannung bei den teilnehmenden Grundschülern, Eltern, Sportlehrerin Nicole Ritz und Schulleiterin Nicole Kirchner besonders groß. Ziel: Der Wanderpokal des Polizei-Sport-Vereins (PSV) Meiningen als Veranstalter sollte beim 53. Meininger Silvesterlauf endgültig einen besonderen Platz in der Grundschule Oepfershausen behalten.