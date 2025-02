Erfurt (dpa/th) - Frauen verdienen in Thüringen im Schnitt sechs Prozent weniger als Männer. Damit habe sich der geschlechtsbezogene Unterschied - der sogenannte Gender-Pay-Gap - um einen Prozentpunkt im Vergleicht zu 2023 verringert, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Bundesweit fällt die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern mit 16 Prozent deutlich höher aus als im Freistaat. In Ostdeutschland (ohne Berlin) betrug der geschlechtsspezifische Verdienstunterschied fünf Prozent.