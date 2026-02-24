Verdi: ÖPNV-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Erfurt - Pendler und Reisende müssen sich ab Donnerstag auf große Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in allen drei Ländern bis Sonntag zu Warnstreiks bei Nahverkehrsunternehmen auf. Betroffen seien alle kommunalen Betriebe. Die konkreten Streikorte und Zeiträume unterscheiden sich je nach Region und Betrieb, so die Gewerkschaft.