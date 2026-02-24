 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. ÖPNV-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Verdi ÖPNV-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Bereits Anfang Februar hatte ein Warnstreik den öffentlichen Nahverkehr in den drei Bundesländern beeinträchtigt. Nun kündigt die Gewerkschaft Verdi den nächsten Ausstand an.

Verdi: ÖPNV-Warnstreik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
1
Der Warnstreikt dürfte zahlreiche Pendler treffen. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Erfurt - Pendler und Reisende müssen sich ab Donnerstag auf große Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in allen drei Ländern bis Sonntag zu Warnstreiks bei Nahverkehrsunternehmen auf. Betroffen seien alle kommunalen Betriebe. Die konkreten Streikorte und Zeiträume unterscheiden sich je nach Region und Betrieb, so die Gewerkschaft. 

Nach der Werbung weiterlesen

In den Tarifverhandlungen fordert Verdi deutlich bessere Arbeitsbedingungen - etwa durch kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch durch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. Der Kommunale Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt (KAV) kritisierte zuletzt, die aktuellen Forderungen seien nicht angemessen und nicht finanzierbar. Bereits am 2. Februar hatte ein Warnstreik etliche Busse und Bahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgebremst.