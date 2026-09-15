«Verdammt, ich lieb' dich ...» Matthias Reim klaut bei sich selbst für sein neues Album

Er habe es nicht eilig, sagt Reim. Auch mit 70 könne er noch Projekte verwirklichen. Auf der Bühne möchte er ohnehin weitermachen. Eine Abschiedstour sei nicht geplant. Wann Schluss sei, entscheide "der liebe Gott". Im November wird er 69 Jahre alt.

Er wolle das Hier und Jetzt genießen, sagt Reim. "Ich bin ja auch jetzt in dem Alter, wo man sich wirklich gerne erinnert und wo man sich auch erinnern darf." Das sei ja vermutlich so ein Altersding. Sein Opa habe schließlich auch ständig von früher erzählt.

Wenn er zurückblicke, denke er vor allem an das Glücksgefühl. "Das war viel, viel stärker in mir" als die Schulden, die noch abzubezahlen waren. "Wenn du so vom Glück geküsst bist und dich dann zurückerinnerst, dann denk ich, es war notwendig."