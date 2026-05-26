Pemfling (dpa/lby) - Ein 52-Jähriger soll seine Freundin in der Oberpfalz mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt haben. Danach sei der Mann mit einem Auto davongefahren und seitdem auf der Flucht, teilte die Polizei nicht. Ihm wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei derzeit nicht. Die 40 Jahre alte Freundin kam nach der Tat in Pemfling (Landkreis Cham) am Freitag per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sie hatte mehrere Stichverletzungen im Brustbereich.