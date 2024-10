Nürnberg/Saarbrücken - Ein 25-Jähriger soll innerhalb von drei Tagen in Nürnberg und in Saarbrücken drei Menschen angegriffen und verletzt haben, darunter ein Kind. Zunächst soll er am Dienstagabend an einem Nürnberger U-Bahnhof einen 18-Jährigen mit einem Messer verletzt haben und unerkannt geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte kam demnach ins Krankenhaus.