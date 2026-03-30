Verdächtige weiter flüchtig: Zwei Einbrecher nach Flucht durch zwei Bundesländer gefasst

Hessische Polizei stoppte das Fahrzeug

Im Rahmen einer Fahndung entdeckten Polizisten das Fahrzeug später auf der Autobahn 3. Hessische Einsatzkräfte stoppten es schließlich auf einem Parkplatz an der Autobahn 5. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, zwei weitere flüchteten zu Fuß in ein Waldgebiet.