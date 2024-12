Nürnberg (dpa/lby) - In einem Schulgebäude samt Internat in Nürnberg hat es am Abend einen Polizeieinsatz gegeben. Einem Sprecher zufolge wurden der Polizei schussähnliche Geräusche aus dem Anwesen gemeldet. Hinweise auf Verletzte gab es demnach nicht. Das Gebäude sowie zwei umliegende Straßen seien gesperrt worden. Beamte durchsuchten aktuell das Schulgebäude. Es sei unklar, ob es diese Geräusche gegeben habe, es lasse sich aber auch nicht ausschließen, sagte der Sprecher. Für Schüler und Angehörige seien zwei Betreuungsstellen eingerichtet worden.