Lauchröden (dpa/th) - Nach dem eine 17-Jährigen am Wochenende ins Krankenhaus kam, weil es ihr auf einem Festival im Wartburgkreis schlagartig schlecht ging, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Symptome wiesen darauf hin, dass eine unbekannte Person der Jugendlichen möglicherweise unbemerkt K.o.-Tropfen ins Getränk verabreicht haben könnte, so die Polizei. Zeugen auf dem Festival in Lauchröden oder möglicherweise andere Geschädigte sollten sich bei der Polizei Eisenach melden.