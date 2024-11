Verdacht: Knaus Tabbert feuert zwei Vorstände

Schon vor den strafrechtlichen Vorwürfen gab es bei Knaus Tabbert personelle Turbulenzen in der Chefetage, erst in der vergangenen Woche hatte der große Aktionär Wim de Pundert die Doppelrolle von Vorstandschef und Finanzvorstand übernommen. Der Niederländer ist damit derzeit das einzige amtierende Vorstandsmitglied. Die Aufgabe der beiden entlassenen Vorstände werden laut Unternehmen vorübergehend von deren Mitarbeitern übernommen. Abgesehen davon kämpft Knaus Tabbert mit einer schweren Absatzkrise, die Produktion am Firmensitz und in einem ungarischen Werk ruht derzeit mangels Nachfrage.