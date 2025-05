Nürnberg (dpa/lby) - Wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt der Staatsschutz gegen einen Ordner einer Demonstration in Nürnberg. Dieser hatte sich in einem Interview mit einem Youtuber am Rande der Demonstration rechtsextrem geäußert. Das Video sei auf der Plattform zu sehen und liege der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vor, sagte ein Polizeisprecher.