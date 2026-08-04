Verdacht auf Totschlag: Zwei Leichen in Augsburg gefunden - 29-Jähriger festgenommen

Augsburg - Nach dem Fund von zwei Leichen in Augsburg haben Polizisten einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Der 29-Jährige mit syrischer und saudi-arabischer Staatsangehörigkeit werde des zweifachen Totschlags verdächtigt, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Bei den beiden Opfern handle es sich um einen 39-Jährigen mit syrischer und saudi-arabischer Staatsangehörigkeit sowie um einen 54 Jahre alten Iraker. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.