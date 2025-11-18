Innsbruck - Die Polizei in Österreich hat nach eigenen Angaben zwei Opfer eines Doppelmords aufgefunden. Dabei handle es sich um eine 34-jährige Frau und ihre zehn Jahre alte Tochter, teilten die Behörden mit. Beide waren seit Juli 2024 vermisst worden. Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt seien zwei Verdächtige festgenommen worden. Details zu den Ermittlungen wollen die Behörden am späten Vormittag in Innsbruck mitteilen.