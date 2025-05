Verdacht auf Sexhandel Vom Musik-Thron zur Anklagebank: Prozess gegen Rapper Combs

Mit-Insasse war lange der wegen Betrugs verurteilte Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried. Auch der wegen Mordes an einem Krankenkassen-Manager verurteilte Luigi M., der sich mit Combs einen Anwalt teilt, sitzt derzeit im Metropolitan Detention Center.

Wie wird der Prozess ablaufen?

Es wird erwartet, dass Combs persönlich zum Prozessauftakt vor Richter Arun Subramanian erscheint. Gestartet wird mit der Auswahl der Jury, die sich über mehrere Tage hinziehen kann. In diesem Fall sahen Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Suche angesichts des prominenten Angeklagten sogar als so schwierig an, dass sie vorab schon Fragebögen an potenzielle Jury-Kandidaten verteilten. Der Prozess könnte dann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.

Das Verfahren weckt Erinnerungen an ähnliche Prozesse wegen Sexualstraftaten gegen Ex-Superstars in den vergangenen Jahren - unter anderem gegen R. Kelly, Bill Cosby oder Harvey Weinstein.

Wie sieht die Verteidigungsstrategie von Combs aus?

Combs hat bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Bei Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Seine Anwälte haben im Vorfeld verschiedene Verteidigungsstrategien angedeutet. Unter anderem haben sie erfolglos versucht, das Video mit den schockierenden Gewaltszenen gegen Ex-Freundin Ventura, die auch selbst aussagen will, aus der Beweismasse herauszunehmen. Außerdem haben sie versucht darzulegen, dass Combs einen "Swinger-Lifestyle" gelebt habe und möglicherweise unter anderem durch Drogen nicht komplett zurechnungsfähig gewesen sein könnte.

Wer hält noch zu Combs - und wer nicht?

Zu Erfolgszeiten zeigte sich Combs immer gerne umgeben von anderen Prominenten wie etwa Usher, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton und Kim Kardashian. Inzwischen haben sich viele von ihm distanziert. Der Rapper 50 Cent, mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson, übte sogar scharfe Kritik an Combs und nannte die Vorwürfe "verstörend".

Viele der früheren Wegbegleiter werden am Montag ebenfalls in New York sein - zur "Met Gala", einer oft als Party des Jahres bezeichneten Benefizveranstaltung des Metropolitan Museums, bei der Combs bis vor wenigen Jahren auch noch ein häufiger und gerngesehener Gast war.

Ausdrückliche Unterstützung bekommt Combs jedoch von seiner Mutter und seinen Kindern, die sich immer wieder öffentlich für ihn einsetzen und auch beim Prozess unter den Zuschauern erwartet werden.