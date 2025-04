Verdacht auf Sexhandel: Berichte: Sean Combs beantragt Vertagung von Gerichtsprozess

New York - Wenige Wochen vor dem geplanten Beginn des Gerichtsprozesses gegen Sean "Diddy" Combs wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten hat der US-Rapper laut Medienberichten eine Vertagung beantragt. Seine Anwälte baten das zuständige Bezirksgericht in New York am Mittwoch um eine Verschiebung des für den 5. Mai angesetzten Prozessbeginns um zwei Monate, wie die "USA Today" und andere US-Medien unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben der Anwälte berichteten. Damit soll Combs demnach genug Zeit bekommen, seine Verteidigung gegen neue Vorwürfe vorzubereiten.