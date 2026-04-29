Verdacht auf Radioaktivität: Polizei sperrt Englischen Garten wegen Strahlen-Notruf ab

München (dpa/lby) - Wegen einer angeblich erhöhten radioaktiven Strahlung hat es im Englischen Garten einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Ein Passant hatte am Dienstag über den Notruf gemeldet, auf Höhe des Aumeister-Biergartens im Norden des Parks eine starke Strahlung gemessen zu haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Einsatz berichtet.