Verdacht auf häusliche Gewalt: Hintergründe von Familienstreit mit verletzter Frau unklar

Heiligenstadt (dpa/lby) - Nach einem Notruf wegen Verdachts auf häusliche Gewalt in Heiligenstadt (Landkreis Bamberg) und einer größeren Suchaktion sind die Hintergründe noch unbekannt. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, lebte die verletzt entdeckte 36-jährige Frau von ihrem Ehemann getrennt. Polizisten hatten beide Stunden nach dem Notruf zusammen mit einem Kind in einem Auto bei Bamberg gestoppt. Der 49 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Was ihm vorgeworfen wird, teilten die Ermittler bisher nicht mit.