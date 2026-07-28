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Verdacht auf häusliche Gewalt Hintergründe von Familienstreit mit verletzter Frau unklar

Ein Streit, eine verletzte Frau und eine Familie auf der Autobahn: Was steckt hinter der stundenlangen Suche der Polizei in Oberfranken?

Verdacht auf häusliche Gewalt: Hintergründe von Familienstreit mit verletzter Frau unklar
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Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Suche nach der Familie im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Heiligenstadt (dpa/lby) - Nach einem Notruf wegen Verdachts auf häusliche Gewalt in Heiligenstadt (Landkreis Bamberg) und einer größeren Suchaktion sind die Hintergründe noch unbekannt. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, lebte die verletzt entdeckte 36-jährige Frau von ihrem Ehemann getrennt. Polizisten hatten beide Stunden nach dem Notruf zusammen mit einem Kind in einem Auto bei Bamberg gestoppt. Der 49 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Was ihm vorgeworfen wird, teilten die Ermittler bisher nicht mit. 

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Die Beamten waren am Montagvormittag wegen eines Streits in einem Haus in Heiligenstadt alarmiert worden. Als die Polizei dort eintraf, war allerdings niemand mehr zu Hause. Zahlreiche Streifen, ein Hubschrauber und Spezialkräfte suchten anschließend nach der Familie. 

Stunden später identifizierten die Beamten das gesuchte Auto auf der Autobahn 73 und stoppten den Wagen auf der Bundesstraße 22 bei Bamberg. Die 36-Jährige war laut Polizei verletzt und wurde ärztlich versorgt. Genaueres wurde zunächst nicht mitgeteilt.