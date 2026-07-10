Verdacht auf Geldwäsche: Polizisten finden mehrere Zehntausend Euro in Auto

Wernberg-Köblitz (dpa/lby) - Bei der Kontrolle eines Autos an der Autobahn 6 haben bayerische Fahnder mehrere Zehntausend Euro sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, besteht der Verdacht auf Geldwäsche.
Als sich bei einer Autokontrolle Ungereimtheiten ergeben, untersuchen die Beamten das Fahrzeug genauer. Dabei finden sie nicht nur mehrere Zehntausend Euro Bargeld.
Wernberg-Köblitz (dpa/lby) - Bei der Kontrolle eines Autos an der Autobahn 6 haben bayerische Fahnder mehrere Zehntausend Euro sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, besteht der Verdacht auf Geldwäsche.
Nach der Werbung weiterlesen
Da sich bei der Kontrolle am Donnerstag bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) Ungereimtheiten ergeben hatten, untersuchten die Beamten der Grenzpolizei das Fahrzeug genauer. Dabei fanden sie in einem Versteck das Bargeld. Im Handschuhfach befand sich zudem ein rumänischer Heimtierausweis, bei dem Verdacht auf Fälschung bestehe.
Nach der Durchsuchung beschlagnahmte die Grenzpolizei das Fahrzeug samt Bargeld, mehrerer Mobiltelefone und Heimtierausweis. Der beschuldigte 37-jährige Fahrer wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt aber weiter wegen des Verdachts auf Geldwäsche.