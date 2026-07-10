Verdacht auf Geldwäsche: Polizisten finden mehrere Zehntausend Euro in Auto

Da sich bei der Kontrolle am Donnerstag bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) Ungereimtheiten ergeben hatten, untersuchten die Beamten der Grenzpolizei das Fahrzeug genauer. Dabei fanden sie in einem Versteck das Bargeld. Im Handschuhfach befand sich zudem ein rumänischer Heimtierausweis, bei dem Verdacht auf Fälschung bestehe.