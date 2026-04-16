Verdacht auf Geldwäsche: Mann schlägt Polizist mit Faust ins Gesicht

Kurze Zeit später näherte sich der junge Mann den Polizisten während einer anderen Personenkontrolle und schlug dem 23 Jahre alten Beamten ins Gesicht. Er versuchte wegzulaufen, wurde aber zu Boden gebracht und fixiert. Dagegen wehrte sich der 27-Jährige gewaltsam - und verletzte auch eine Polizistin leicht.