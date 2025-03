Passau - Eine halbe Million Euro haben niederbayerische Grenzpolizisten in einem Geldversteck in einem Auto gefunden. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten den Wagen auf der Autobahn 3 bei Passau und kontrollierten den 37-jährigen Fahrer. Im Fahrzeug stießen sie demnach auf ein Schmuggelversteck, in dem mehr als 20 Bündel mit Geldscheinen versteckt waren.