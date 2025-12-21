 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Frau in Wallersdorf erstochen – Ehemann festgenommen

Verdacht auf ein Tötungsdelikt Frau in Wallersdorf erstochen – Ehemann festgenommen

Bei einem Streit soll ein Ehemann seine Frau mit einem Messer attackiert haben. Die 39-Jährige stirbt. Noch sind viele Fragen offen.

Verdacht auf ein Tötungsdelikt: Frau in Wallersdorf erstochen – Ehemann festgenommen
1
Die Polizei nimmt den Mann am Tatort fest. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Wallersdorf (dpa/lby) - Eine Frau ist in Niederbayern nach ersten Erkenntnissen der Polizei von ihrem Mann mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Nacht in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) zu einem Streit unter den Eheleuten gekommen sein. Dabei soll der 44 Jahre alte Deutsche seine 39 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen haben. Sie habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Polizei habe den Mann noch am Tatort "widerstandslos" festgenommen, hieß es weiter. Wer die Polizei verständigte, war zunächst unklar. Zu weiteren Umständen und zum möglichen Motiv der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. 

Die Kinder des Paares blieben demnach unverletzt. Sie sind inzwischen in der Obhut des Jugendamts. Am Montag soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden.