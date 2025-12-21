Verdacht auf ein Tötungsdelikt: Frau in Wallersdorf erstochen – Ehemann festgenommen

Wallersdorf (dpa/lby) - Eine Frau ist in Niederbayern nach ersten Erkenntnissen der Polizei von ihrem Mann mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Nacht in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) zu einem Streit unter den Eheleuten gekommen sein. Dabei soll der 44 Jahre alte Deutsche seine 39 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen haben. Sie habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.