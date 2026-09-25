Verdacht auf Drogen: Mit Kindern im Auto - Fahrer überschlägt sich und fährt heim

Der Mann war am Mittwoch mit seinen drei und acht Jahre alten Kindern unterwegs, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Anstatt am Unfallort zu bleiben, fuhr der 32-Jährige mit dem stark beschädigten Auto zunächst nach Hause. Gegenüber der Polizei gab er später an, er habe seine Kinder so schnell wie möglich nach Hause bringen wollen.