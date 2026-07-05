 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Männer wechseln vor Polizeikontrolle auf A3 Plätze im Auto

Verdacht auf Drogen am Steuer Männer wechseln vor Polizeikontrolle auf A3 Plätze im Auto

Mitten auf der Autobahn 3 wechseln zwei Männer während der Fahrt die Plätze, als die Polizei sie stoppen will. Was die Beamten dann bemerken.

Verdacht auf Drogen am Steuer: Männer wechseln vor Polizeikontrolle auf A3 Plätze im Auto
1
Die Polizei stoppte den Kleintransporter auf der A3. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Stockstadt am Main (dpa/lby) - Kurz vor einer Polizeikontrolle auf der A3 bei Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) haben zwei Männer in einem Kleintransporter die Plätze getauscht. Beamten hatten den Kleintransporter am Samstag bemerkt und zum Anhalten aufgefordert, wie die Polizei mitteilte. Im Rückspiegel ihres Streifenwagens sahen sie demnach, wie Fahrer und Beifahrer noch vor der Kontrolle die Plätze wechselten. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die beiden Männer im Alter von 23 und 25 Jahren zeigten drogentypische Auffälligkeiten. Sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde verboten. Gegen beide wird nun ermittelt.