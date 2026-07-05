Verdacht auf Drogen am Steuer: Männer wechseln vor Polizeikontrolle auf A3 Plätze im Auto

Stockstadt am Main (dpa/lby) - Kurz vor einer Polizeikontrolle auf der A3 bei Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) haben zwei Männer in einem Kleintransporter die Plätze getauscht. Beamten hatten den Kleintransporter am Samstag bemerkt und zum Anhalten aufgefordert, wie die Polizei mitteilte. Im Rückspiegel ihres Streifenwagens sahen sie demnach, wie Fahrer und Beifahrer noch vor der Kontrolle die Plätze wechselten.