Lenting (dpa/lby) - Nach einem Feuer in einer Unterkunft für Asylbewerber in Oberbayern sitzt ein Bewohner wegen Verdachts auf Brandstiftung in Untersuchungshaft. Der 28-Jährige sei dringend verdächtig, den Brand in einem Wohncontainer einer Gemeinschaftsunterkunft in Lenting (Landkreis Eichstätt) gelegt zu haben, teilte die Polizei mit.