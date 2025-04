Ende vergangener Woche haben sich die Landkreise Schmalkalden-Meiningen, der Kreis Hildburghausen und die Stadt Suhl entschlossen, dem Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) beizutreten. In Meiningen wurde dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet. Von einem gemeinsamen Nahverkehrsplan für die gesamte Region ist die Rede, von besserer Verzahnung von Bus- und Bahnverkehren, mehr Kooperation, dem Abbau von Doppelstrukturen und dem Abbau tariflicher Hürden. Vielleicht schon in 2028 könnte es so weit sein, so das Ziel.