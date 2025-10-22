Verbrenner-Aus in der EU: Klingbeil zeigt sich im Kurs für Autobranche einig mit Merz

Brandenburg an der Havel - SPD-Chef Lars Klingbeil zeigt sich einig mit CDU-Kanzler Friedrich Merz über den künftigen Kurs für Elektroautos und Verbrenner. "Wir haben riesige Probleme in der Automobilindustrie", sagte der Bundesfinanzminister bei einem SPD-Bürgergespräch in Brandenburg an der Havel. "Da müssen wir was tun." Er betonte: "Die Zukunft der Automobilindustrie ist elektrisch." Die Klimaziele müssten ernst genommen werden. Aber: "Da wollen wir bis 2035 und auch darüber hinaus mehr Flexibilität ermöglichen", sagte Klingbeil. "Mit dem Kanzler bin ich mir einig, dass wir diesen Weg gehen wollen."