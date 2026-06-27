Bangkok - Grausiger Fund: In Thailand ist die Leiche einer vermissten Jugendlichen nach polizeilicher Suche in einem Koffer entdeckt worden. Ein Australier, mit dem die Thailänderin zuletzt im Touristenhotspot Pattaya gesehen wurde, wird der Mord an der 17-Jährigen vorgeworfen, wie örtliche und australische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Mitte-Vierzigjährige wurde demnach am Freitag (Ortszeit) am Internationalen Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok festgenommen und zur Befragung zurück nach Pattaya gebracht.