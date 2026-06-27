Zu zweit ins Hotel - allein mit Koffer wieder hinaus

Spätere Aufnahmen zeigten den Mann allein beim Verlassen des Hotels - einen großen, dem Anschein nach sehr schweren Koffer hinter sich herziehend. Wie Überwachungskameras von den Straßen des Ortes zeigen, lud der Mann den Koffer auf ein Moped und fuhr damit entlang einer Bahntrasse. Dort, rund zehn Fahrminuten vom Hotel entfernt, hätten die Einsatzkräfte am späten Abend den Körper der jungen Frau gefunden. Die Leiche sei nackt, ihr Gesicht von erheblicher Gewalteinwirkung gezeichnet gewesen.