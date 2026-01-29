Verbrechen in Kühndorf: Einbrecher richten Schaden in Tausenderhöhe an

Unbekannte Täter haben in der Nacht einen Kiosk in Kühndorf aufgebrochen, Bargeld gestohlen und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.
Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Einbrecher die Verkaufsräume und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem entstand durch das gewaltsame Vorgehen ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Welche Werkzeuge die Täter benutzten und wie viele Personen beteiligt waren, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.
Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei zu melden.