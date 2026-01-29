Verbrechen in Kühndorf: Einbrecher richten Schaden in Tausenderhöhe an

Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Einbrecher die Verkaufsräume und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem entstand durch das gewaltsame Vorgehen ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Welche Werkzeuge die Täter benutzten und wie viele Personen beteiligt waren, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.