 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Einbrecher richten Schaden in Tausenderhöhe an

Verbrechen in Kühndorf Einbrecher richten Schaden in Tausenderhöhe an

Unbekannte Täter haben in der Nacht einen Kiosk in Kühndorf aufgebrochen, Bargeld gestohlen und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Verbrechen in Kühndorf: Einbrecher richten Schaden in Tausenderhöhe an
1
Einbruch Symbolbild. Foto: picture alliance / Daniel Maurer/dpa

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Kühndorf zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagabend gegen 21 Uhr und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk an der Hauptstraße.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Einbruchserie in Zella-Mehlis: Dreiste Einbrecher plündern Gartenhütte und Bäckerei

29.12.2025 11:39 Einbruchserie in Zella-Mehlis Dreiste Einbrecher plündern Gartenhütte und Bäckerei

Gleich zwei Einbrüche erschüttern Zella-Mehlis: Unbekannte Täter haben eine Gartenhütte geplündert und sind in eine Bäckerei eingebrochen. Der Schaden geht in die Tausende, die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Einbrecher die Verkaufsräume und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem entstand durch das gewaltsame Vorgehen ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Welche Werkzeuge die Täter benutzten und wie viele Personen beteiligt waren, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei zu melden.