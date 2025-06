In seinen Einlassungen habe der Angeklagte eine "blühende Fantasie" an den Tag gelegt. Viele seiner Aussagen hätten durch Zeugenaussagen und Beweise widerlegt werden können. So ging das Gericht etwa davon aus, dass es keinen Angriff durch den Hund des Opfers auf den Angeklagten gegeben habe, so wie dieser versucht hatte es darzustellen.