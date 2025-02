Verlockende Angebote im Internet von angeblich deutschen Händlern – darauf sind auch in Thüringen bereits etliche Kunden hereingefallen. Sie bestellten und erhielten minderwertige Ware aus China, heißt es in einer aktuellen Warnung der Verbraucherzentrale Thüringen. Für die Rückgabe der Waren hätten die Kunden diese nach China zurückschicken müssen – auf eigene Kosten, was zum Teil mehr gekostet hätte als die Waren selbst.