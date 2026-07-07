Von Fake-Klimaanlagen und irreführender Werbung spricht die Verbraucherzentrale Thüringen angesichts der gerade auf Handys verbreitet platzierten Angebote für Wunder-Klimaanlagen. Die sollen überhitzte Räume in kürzester Zeit abkühlen und dabei auch noch kaum Strom verbrauchen. Es geht um angebliche Mini-Klimaanlagen, die am Ende nicht mehr leisteten als ein einfacher Ventilator. Wer auf die Versprechungen setze, werde in der Regel enttäuscht, sagt Ramona Ballod, Energiereferentin bei der Verbraucherzentrale Thüringen.
Verbraucherschutz warnt Wenn die „Mini-Klima“ nichts als Betrug ist
Jens Wenzel 07.07.2026 - 16:31 Uhr