Von Fake-Klimaanlagen und irreführender Werbung spricht die Verbraucherzentrale Thüringen angesichts der gerade auf Handys verbreitet platzierten Angebote für Wunder-Klimaanlagen. Die sollen überhitzte Räume in kürzester Zeit abkühlen und dabei auch noch kaum Strom verbrauchen. Es geht um angebliche Mini-Klimaanlagen, die am Ende nicht mehr leisteten als ein einfacher Ventilator. Wer auf die Versprechungen setze, werde in der Regel enttäuscht, sagt Ramona Ballod, Energiereferentin bei der Verbraucherzentrale Thüringen.