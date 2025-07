Verbraucherschutz: Verbraucherzentrale mit neuen Beratungsstellen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Verbraucherzentrale Thüringen baut ihr Netz an Beratungsstellen aus. So sollen sich künftig Verbraucher in Südthüringen in Hildburghausen und Sonneberg persönlich beraten lassen können, kündigte der Vorstand der Thüringer Verbraucherzentrale, Ralph Walther, an. Einen genauen Eröffnungstermin gebe es noch nicht. Eine weitere Beratungsstelle starte im September im ostthüringischen Schleiz. Möglich werde dies durch eine Kooperation mit den drei Städten, die jeweils den Raum zur Verfügung stellten.