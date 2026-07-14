Die Nachricht ist so formuliert, dass sie treffen soll: Angeblich habe ein Hacker den Computer übernommen, die Kamera aktiviert und intime Aufnahmen gemacht. Wenn nicht binnen kurzer Zeit Geld fließt, würden die Videos an Freunde, Familie oder Arbeitskontakte verschickt. Bezahlt werden soll meist in Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung. Mit dieser Mischung aus Scham, Panik und technischem Kauderwelsch versuchen Kriminelle derzeit wieder, Menschen unter Druck zu setzen.