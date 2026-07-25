Der erste Fehler war teuer genug: Rund 10.000 Euro hatte ein älterer Mann der Region in ein vermeintlich seriöses Anlageangebot gesteckt. Die Anbahnung wirkte professionell, der versprochene Zinssatz von rund siebeneinhalb Prozent nicht völlig abwegig. Das Geld wurde überwiesen – danach brach der Kontakt ab. Die Summe war weg, erzählt Achim Hofmann. Auch diesmal hat der Fachberater für Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Thüringen wieder ein reales Beispiel aus seinem südthüringer Einzugsgebiet parat.