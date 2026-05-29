Erst klingt es nach einer einfachen Sache: alte Spielekonsole, Smartphone oder Tablet online bewerten lassen, einschicken und anschließend Geld erhalten. Doch bei der Cleverbuy GmbH ist genau das für manche Verbraucher offenbar zum Problem geworden. Die Verbraucherzentrale Thüringen warnt jetzt Betroffene, ihre Rechte genau zu prüfen – und vorerst keinesfalls noch Geräte an den Onlinehändler zu schicken.