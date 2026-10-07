Verbraucherschutz: Plastik im Kochkäse möglich – Rückruf in sechs Bundesländern

Betroffen ist "Schneiders hausgemachter Kochkäse mit Kümmel" im 200-Gramm-Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. November 2026. Käufer können den Käse in dem Markt zurückgeben, in dem sie ihn gekauft haben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.