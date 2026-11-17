Brüssel - Das Shoppingportal Temu unternimmt nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission nicht genug gegen illegale Produkte auf seiner Plattform. "Online einzukaufen sollte nicht bedeuten, das Risiko einzugehen, illegale und unsichere Produkte zu erwerben", mahnte die zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen. Dem Unternehmen droht eine Strafe, weil es unter anderem nicht genügend prüft, ob angebotene Waren den Sicherheitsanforderungen der EU entsprechen, wie die Behörde mitteilte.