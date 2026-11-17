So müssten Verkäufer nur für sehr wenige Produkte Prüfberichte vorlegen - und in den Fällen, in denen es die Vorgabe gebe, überprüfe Temu die Berichte oft nicht. Die EU-Kommission kritisiert unter anderem auch, dass es trotz mehr Produkten nicht mehr Inspektionen gebe, die Ergebnisse von Stichproben häufig nicht weiterverfolgt würden und etwa Kosmetika, Spielzeug und Elektronik zwar als besonders risikoreich eingestuft worden seien, aber nicht prioritär physisch kontrolliert würden.