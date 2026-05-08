Verbraucherschutz: Bundesrat stimmt neuen Regeln für Verbraucherkredite zu

Risiko einer Überschuldung soll verringert werden

Auf diese Weise sollen vor allem jüngere Verbraucherinnen und Verbraucher davor geschützt werden, bei einem Abschluss vieler solcher Verträge den Überblick über ihre Verbindlichkeiten zu verlieren und in eine Überschuldungsspirale zu geraten. Laut einer Umfrage der Finanzaufsicht Bafin hat ein knappes Viertel der unter 30-Jährigen beim Online-Shopping mit der "Buy now, pay later"-Methode schon einmal den Überblick über offene Rechnungen verloren.