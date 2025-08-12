Verbraucherpreise: US-Inflation trotz höherer Zölle stabil bei 2,7 Prozent

Washington - In den USA hat sich die Inflation im Juli überraschend nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Vormonat um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Experten hatten unter anderem wegen erhöhter Zölle, die US-Präsident Donald Trump auf importierte Waren verhängt hat, eine stärkere Inflation von 2,8 Prozent erwartet.Seit Monaten wird ein stärkerer Anstieg der Inflation in den USA prognostiziert als Folge der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung. "Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik bleibt die Inflation auch im Juli verhalten", kommentierte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, die Lage. .