Erfurt (dpa/th) - Hohe Energiepreise haben die Inflation in Thüringen weiter angeheizt. Die Jahresteuerungsrate lag im September im Freistaat bei 3,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Im August hatte der Wert noch bei 3,3 Prozent gelegen. Energieprodukte verteuern sich seit Monaten kontinuierlich und seien daher der größte Preistreiber. Infolge geopolitischer Krisen bleiben die Rohöl- und Gaspreise ebenso wie die Kosten für alternative Transportwege und -möglichkeiten konstant hoch oder klettern weiter nach oben.