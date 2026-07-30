Verbraucherpreise: Inflationsrate in Sachsen deutlich gestiegen

Die Preisentwicklung war in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich. An den Tankstellen mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer 21,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat zahlen. Auch die Preise für Alkohol und Tabak legten zu - um 4,8 Prozent im Jahresvergleich. Dagegen erhöhten sich die Nahrungsmittelpreise nur leicht um 0,7 Prozent.