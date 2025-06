Pflege- und Betreuungskosten sprunghaft gestiegen

Auch die Kosten für Pflege und Betreuung zogen im Vergleich zum Vorjahresmonat spürbar an. So wurden laut der Statistiker etwa stationäre Pflegeleistungen für gesetzlich Versicherte um 11,6 Prozent teurer, bei privat Versicherten lag der Anstieg bei 10,2 Prozent. In der ambulanten Pflege wurden Preisanstiege von 25,3 Prozent (gesetzlich Versicherte) und 14,7 Prozent (privat Versicherte) registriert. Höhere Lohnkosten werden insbesondere bei Dienstleistungen mit hohem Arbeitskostenanteil schneller an die Kundschaft weitergegeben.