Wie geht es weiter mit der Inflation?

Volkswirte erwarten, dass sich die Menschen in Deutschland weiter mit Teuerungsraten oberhalb der Zwei-Prozent-Marke abfinden müssen. "Der Rückgang der Inflationsrate in Deutschland verläuft etwas zäher als gedacht", sagte jüngst Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. Wegen des Lohnwachstums und der weniger stark fallenden Energiepreise werde die Rate langsamer sinken als erwartet.

Dem Ifo-Institut zufolge dürfte die Inflationsrate bei 2,2 Prozent in diesem Jahr und bei 2,3 Prozent 2027 liegen. Die Energiepreise dürften demnach weiter sinken, der Preisdruck bei Dienstleistungen aber bleiben.

Welche Zielmarke gilt bei der Inflation und warum?

Die EZB sieht bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation im Euroraum ihr wichtigstes Ziel gewahrt: Für einen stabilen Euro zu sorgen und so die Kaufkraft der Menschen zu erhalten. Dauerhaft niedrige Preise gelten als Risiko für die Konjunktur. Unternehmen und Verbraucher könnten Investitionen oder Käufe aufschieben in der Erwartung, dass es bald noch billiger wird. Auch wenn Preise zu stark steigen, ist das Gift für die Wirtschaft. Dann verlieren Verbraucher Kaufkraft. Das schmälert den Konsum als wichtige Stütze der Konjunktur.