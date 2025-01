Verbrauchermesse: Tausende Bratwürste und Kloßpommes auf Grüner Woche verkauft

"Das Interesse der Besucher an Thüringen und unserer Thüringer Lebensart ist ungebrochen hoch", sagte Agrarministerin Colette Boos-John zum Abschluss der Messe. Viele Aussteller hätten von gestiegenen Umsätzen und vielen neuen Kundenkontakten berichtet, die Erwartungen seien in vielen Fällen übertroffen worden, so die CDU-Politikerin.