Egal ob Lotto-, Glasfaser- oder Stromverträge – all diese Dinge gehören zum Tagesgeschäft der Verbraucherberatungszentrale Suhl. „Da werden neue Verträge unter einem Vorwand angeboten und vor allem ältere Leute davon überzeugt. Die bekommen dann Verträge, die sie gar nicht brauchen“, sagt Patrick Beier, Fachberater für Verbraucherrecht. Beispiele wie diese kennt er zur Genüge. Umso wichtiger ist es, dass die Betroffenen wissen, wo sie sich hinwenden können. Und wo es Hilfe für ihr jeweiliges Anliegen gibt.