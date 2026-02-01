Verbraucherausgaben: Thüringer geben dreistelligen Millionenbetrag für Bio aus

Erfurt (dpa/th) - Verbraucher in Thüringen geben jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag für Bio-Lebensmittel aus. Allein im Jahr 2024 summierte sich ihre Ausgaben für ökologisch erzeugte Lebensmittel auf rund 188 Millionen Euro, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Es berief sich auf erste Erkenntnisse einer eigenen Marktanalyse, in der Strukturen und Potenziale des Öko-Landbaus untersucht und Handlungsempfehlungen gegeben werden. Umfassende Ergebnisse sollen in Kürze vorgelegt werden.