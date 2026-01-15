Verbraucher: Weniger Rindfleisch aus unterster Haltungsform-Stufe

Berlin - In den Supermärkten gibt es nach Branchenangaben nun auch bei Rindfleisch Bewegung zu mehr Produkten mit höheren Tierhaltungsstandards. Nach der im Handel eingeführten Kennzeichnung ging der bisher hohe Anteil zurück, der aus Ställen nur mit gesetzlichen Mindestanforderungen stammt. Bei Rindfleisch aus dem SB-Regal kamen nach neuen Daten für 2024 noch 62,4 Prozent aus der untersten Haltungsstufe 1 - nach 75,6 Prozent im Jahr zuvor. Das teilte die Trägergesellschaft zur Agrarmesse Grüne Woche in Berlin mit.