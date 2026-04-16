Luxemburg - Geld zurück bei verlorenen unerlaubten Online-Glücksspielen und Sportwetten? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur viele deutsche Gerichte, sondern auch den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Richterinnen und Richter in Luxemburg äußern sich heute (ab 9.30 Uhr) zum Fall eines Anbieters aus Malta, der auf Rückzahlung von verlorenen Spiel-Einsätzen eines deutschen Verbrauchers verklagt wurde. In Tausenden weiteren Fällen hoffen Spielerinnen und Spieler darauf, ihre Verluste von Anbietern ohne deutsche Erlaubnis zurückzubekommen. Die Streitigkeiten betreffen einen Milliardenmarkt. Das sollten Verbraucherinnen und Verbraucher dazu wissen: