Bei illegalen Angeboten gibt es laut GGL noch mehr Risiken, weil sie keiner staatlichen Aufsicht unterliegen. Beispielsweise bestehen keine Einsatz- und Einzahlungslimits. Spielerinnen und Spieler sind demnach auch nicht vor betrügerischen Praktiken geschützt. Wer vorsätzlich an einem illegalen Spiel teilnimmt, kann sich zudem strafbar machen.

Woran lassen sich illegale Angebote erkennen?

Wer unsicher ist, kann in der sogenannten Whitelist der GGL nachschauen, ob ein Glücksspielanbieter zugelassen ist. Ansonsten können etwa ein fehlender Hinweis auf eine deutsche Erlaubnis auf der Homepage, kein oder ein unvollständiges Impressum, fehlende Angaben zu Sitz und Betreiber oder die Verwendung ausländischer Domains oder ungewöhnlicher Endungen (zum Beispiel .cc, .net, .bz, .io, .casino) auf ein illegales Angebot hindeuten.