Verbraucher Mehr Fleisch aus besserer Haltung in den Supermärkten

In den SB-Regalen dominiert demnach nun - außer bei Rindfleisch - die Stufe 2 mit etwas höheren Anforderungen an Platz und Beschäftigungsmaterial. Bei Schweinefleisch stieg ihr Anteil binnen Jahresfrist von 84,9 Prozent auf 90,5 Prozent. Die höheren Stufen 3 und 4 legten auf 2,6 Prozent und 5,1 Prozent zu. Bei Hähnchenfleisch sind 89,8 Prozent in Stufe 2 und jeweils rund 5 Prozent in den Stufen 3 und 4. Bei Rindfleisch stieg der Anteil der Stufe 3 von 1,2 Prozent auf 5,6 Prozent. Zudem stammen nun 14,4 Prozent aus der höchsten Stufe 4.